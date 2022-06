Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della 23ma puntata: chi sarà il primo finalista? (Di lunedì 13 giugno 2022) Stasera su Canale 5 alle 21:45 torna l'Isola dei Famosi 2022: ecco le anticipazioni della puntata che deciderà il primo finalista Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show questa sera decreterà il primo finalista della sedicesima edizione dell'adventure game. Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 giugno 2022) Stasera su Canale 5 alle 21:45 torna l'dei: ecco leche deciderà ilStasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuovadell'dei. Il reality show questa sera decreterà ilsedicesima edizione dell'adventure game. Nuovo appuntamento con l'deie con ledi una nuovacondotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso ...

