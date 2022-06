Irene Grandi strega rock | “Le donne non sono vittime ma guerriere Esprimiamo l’unicità”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Vulcanica, volitiva, intelligente, estrosa, la fiorentinasi appresta a passare un’estate piena di concerti con la soddisfazione di essere stata scelta nel ruolo di protagonista per lo spettacolo internazionale che debutta in prima mondiale il 22 e 23 luglio a Tones Teatro Natura, nella Cava Roncino di Oira Crevoladossola, in Val d’Ossola, prodotto dalla Fondazione Tones on the Stones che per 15 anni ha realizzato l’omonimo festival dedicato all’opera contemporanea. Si chiama “The Witches Seed” ed è la spettacolare e immersiva operafirmata dal geniale batterista e compositore, nonché fondatore dei Police, Stewart Copeland. Una provocatoria opera sulle streghe con i brani di Chrissie Hynde dei Pretenders, che si aggiungono alle composizioni di Copeland. Il libretto è del drammaturgo britannico-irlandese Jonathan ...

... da Nina Zilli ad Alessandra Amoroso, Arisa, Simona Molinari, Silvia Mezzanotte per citarne alcune Quest'anno tocca alla cantante toscanacon Io in blues, suo personalissimo omaggio ad ......ha sottolineato l'attenzione della città per le iniziative culturali anche in un periodo di... I padroni di casa, cioè Enzo e sua moglie, ambedue sulla sessantina, hanno finito di cenare. ...CITTÀ DI CASTELLO - Irene Grandi in concerto mercoledì 29 giugno alle ore 21,30 allo stadio "Casini" di Trestina: si tratta di un’anteprima del tour "Io in blues" che proseguirà fino a dicembre. A ...Alti e bassi della carriera della cantante, i successi nel lavoro, le difficoltà nella vita .... Irene Grandi ha iniziato a suonare in diverse band al femminile: I Goppions, La Forma (nella cui formaz ...