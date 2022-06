(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) -di processo, prodotto e servizio in ottica; tra garanzia, fiducia e responsabilità nei confronti degli interessati e del mercato del big data e non solo. Questo il tema delin programma il 23 giugno alle ore 16:00 promosso dacon la partecipazione e la testimonianza di due stakeholders che hanno integrato lanei propri processi di governance, Anna Paola Lenzi per TeamSystem Italia e Enzo Veiluva per Csi-Piemonte. La giornata sarà moderata da Riccardo Giannetti, chairman die scheme owner dello schema diitaliano ISPD©10003. La, tema sempre più caldo nelle ultime ore, è uno degli ...

Pubblicità

TV7Benevento : Inveo Group, webinar su privacy e certificazione gdpr - - TV7Benevento : Inveo Group, webinar su privacy e certificazione gdpr - -

Adnkronos

Questo il tema del webinar in programma il 23 giugno alle ore 16:00 promosso dacon la partecipazione e la testimonianza di due stakeholders che hanno integrato la certificazione nei ...Il corso, che si svolgerà on line e partirà il 14 giugno, si rivolge a Dpo e figure di supporto, come spiega Riccardo Giannetti, chairman presso: "Il corso 'Dpo in pratica', di altissima ... Inveo Group, webinar su privacy e certificazione gdpr Questo il tema del webinar in programma il 23 giugno alle ore 16:00 promosso da Inveo group con la partecipazione e la testimonianza di due stakeholders che hanno integrato la certificazione nei ...