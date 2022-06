Intesa Sanpaolo dalla parte dell’imprenditoria femminile: a disposizione fondo da 500mln (Di lunedì 13 giugno 2022) Intesa Sanpaolo si schiera dalla parte dell’imprenditoria femminile e lo fa mettendo a disposizione un fondo da 500 milioni di euro, in credito bancario, per la promozione e il sostegno all’avvio e alla crescita di progetti imprenditoriali nati da donne, gruppi di donne o startup e società a maggioranza femminile. Il fondo di Intesa Sanpaolo per l’imprenditoria femminile L’obiettivo di Intesa Sanpaolo è quello di massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese, insieme a una nuova offerta a 360 gradi per supportare le imprese femminili a perseguire gli obiettivi del Pnrr, agevolando l’accesso ai ... Leggi su fmag (Di lunedì 13 giugno 2022)si schierae lo fa mettendo aunda 500 milioni di euro, in credito bancario, per la promozione e il sostegno all’avvio e alla crescita di progetti imprenditoriali nati da donne, gruppi di donne o startup e società a maggioranza. Ildiper l’imprenditoriaL’obiettivo diè quello di massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese, insieme a una nuova offerta a 360 gradi per supportare le imprese femminili a perseguire gli obiettivi del Pnrr, agevolando l’accesso ai ...

