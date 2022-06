Intesa San Paolo dalla parte dell’imprenditoria femminile | a disposizione fondo da 500mln

Leggi su fmag

(Di lunedì 13 giugno 2022)Sansi schierae lo fa mettendo aunda 500 milioni di euro, in credito bancario, per la promozione e il sostegno all’avvio e alla crescita di progetti imprenditoriali nati da donne, gruppi di donne o startup e società a maggioranza. IldiSanper l’imprenditoriaL’obiettivo diSanè quello di massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese, insieme a una nuova offerta a 360 gradi per supportare le imprese femminili a perseguire gli obiettivi del Pnrr, agevolando l’accesso ...