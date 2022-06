Inizia la raccolta del grano: festa della mietitura oggi a San Marco in Lamis Coldiretti Puglia (Di lunedì 13 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Al via in Italia la raccolta del grano che Inizia al sud dove in Puglia, la regione dove si concentra la maggiore produzione nazionale, saranno trebbiate le prime spighe di grano duro nel Granaio d’Italia. L’appuntamento è per lunedì 13 giugno alle ore 9,30 in Contrada Petrullo a San Marco in Lamis in provincia di Foggia con la “festa” della mietitura” che raccoglie i frutti di una anno di lavoro ma è anche il momento per la Coldiretti di fare un bilancio sulla situazione nazionale in un contesto fortemente segnato dalla guerra in Ucraina che ha ridotto le disponibilità mondiali di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 13 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Al via in Italia ladelcheal sud dove in, la regione dove si concentra la maggiore produzione nazionale, saranno trebbiate le prime spighe diduro nel Granaio d’Italia. L’appuntamento è per lunedì 13 giugno alle ore 9,30 in Contrada Petrullo a Saninin provincia di Fa con la “” che raccoglie i frutti di una anno di lavoro ma è anche il momento per ladi fare un bilancio sulla situazione nazionale in un contesto fortemente segnato dalla guerra in Ucraina che ha ridotto le disponibilità mondiali di ...

