Ingegneri clinici in convegno a Riccione

Riccione, 13 giu. (Adnkronos Salute) - E' iniziato a Riccione il XXII convegno dell'Associazione italiana Ingegneri clinici (Aiic), che proseguirà fino al 15 giugno sul tema 'Oltre il Pnrr: verso una cultura tecnologica a sostegno della salute'. Quattro giorni, tre di incontri e dibattiti e uno di corsi di formazione, su nuove tecnologie e ammodernamento del parco tecnologico. Ha aperto i lavori l'intervento di Umberto Nocco, presidente Aiic, che ha ricordato i quasi trent'anni di vita dell'associazione nata nel 1993: "Tre decenni in cui gli Ingegneri clinici si sono trasformati e sono aumentati in quantità, diffusione, competenze, responsabilità, qualità della presenza su tutto il territorio e all'interno di tutti gli ambiti della salute. Eravamo alcune centinaia di ...

