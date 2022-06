Indice di liquidità, accolto il ricorso della Lega Serie A: la decisione (Di lunedì 13 giugno 2022) Indice di liquidità, il Collegio di Garanzia del CONI accoglie il ricorso presentata dalla Lega Serie A: ecco cosa significa Il Collegio di Garanzia del Coni accoglie il ricorso della Lega Serie A contro la FIGC sul tema Indice di liquidità. COMUNICATO – «La Lega Serie A prende atto con soddisfazione del pronunciamento odierno del Collegio di Garanzia del CONI in merito al manuale delle licenze nazionali 2022/2023 approvato dalla FIGC e contenente, tra l’altro, l’introduzione dell’Indice di liquidità come requisito di ammissione al campionato. Il dispositivo, comunicato dal massimo organo della giustizia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022)di, il Collegio di Garanzia del CONI accoglie ilpresentata dallaA: ecco cosa significa Il Collegio di Garanzia del Coni accoglie ilA contro la FIGC sul temadi. COMUNICATO – «LaA prende atto con soddisfazione del pronunciamento odierno del Collegio di Garanzia del CONI in merito al manuale delle licenze nazionali 2022/2023 approvato dalla FIGC e contenente, tra l’altro, l’introduzione dell’dicome requisito di ammissione al campionato. Il dispositivo, comunicato dal massimo organogiustizia ...

