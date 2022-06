“In soli venti giorni”. Pazzesco Clemente Russo, torna dall’Isola dei Famosi e si trasforma (Di lunedì 13 giugno 2022) Clemente Russo e il fisico dopo l’Isola dei Famosi. L’ex campione di pugilato è stato eliminato quasi due mesi fa e dopo aver preso infatti solo il 9% delle preferenze, contro il 38% di Marco Cuculo, il 26% di Licia Nunez, il 14% di Fabrizia Santarelli e il 13% di Estefania Bernal, è rientrato in Italia, seguito poi dalla moglie Laura Maddaloni. La loro esperienza speravano che potesse durare più a lungo e probabilmente i due, alla vigilia della loro partenza per l’Honduras, avevano sicuramente accarezzato anche l’idea di provare ad arrivare fino in fondo e cercare di vincere il reality show. Ma le cose non sono andate così e la coppia è stata eliminata. 57 giorni in Honduras e una drastica perdita di peso. Clemente Russo e il fisico dopo l’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022)e il fisico dopo l’Isola dei. L’ex campione di pugilato è stato eliminato quasi due mesi fa e dopo aver preso infatti solo il 9% delle preferenze, contro il 38% di Marco Cuculo, il 26% di Licia Nunez, il 14% di Fabrizia Santarelli e il 13% di Estefania Bernal, è rientrato in Italia, seguito poi dalla moglie Laura Maddaloni. La loro esperienza speravano che potesse durare più a lungo e probabilmente i due, alla vigilia della loro partenza per l’Honduras, avevano sicuramente accarezzato anche l’idea di provare ad arrivare fino in fondo e cercare di vincere il reality show. Ma le cose non sono andate così e la coppia è stata eliminata. 57in Honduras e una drastica perdita di peso.e il fisico dopo l’Isola dei ...

Pubblicità

eiopago1 : RT @MessoraClaudio: Vi racconto in soli due minuti e venti (compresa pillola di Beethoven in omaggio) l'operazione 'trasparenza e responsab… - voltes48 : RT @MessoraClaudio: Vi racconto in soli due minuti e venti (compresa pillola di Beethoven in omaggio) l'operazione 'trasparenza e responsab… - Bobbio65M : RT @MessoraClaudio: Vi racconto in soli due minuti e venti (compresa pillola di Beethoven in omaggio) l'operazione 'trasparenza e responsab… - eluccellini : RT @MessoraClaudio: Vi racconto in soli due minuti e venti (compresa pillola di Beethoven in omaggio) l'operazione 'trasparenza e responsab… - GianpaoloZatti : RT @MessoraClaudio: Vi racconto in soli due minuti e venti (compresa pillola di Beethoven in omaggio) l'operazione 'trasparenza e responsab… -