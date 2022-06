In Emilia-Romagna e Lombardia AHYMÉ il festival interculturale di musica internazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) Dal 23 giugno al 21 luglio, tra l’Emilia-Romagna e la Lombardia, si terrà AHYMÉ, il festival interculturale dedicato alla musica internazionale, ideato dall’artista, musicista e autore Bessou Gnaly Woh (Presidente dell’Associazione “Colori d’Africa – APS”) con il coordinamento musicale di Giovanni Amighetti, insieme alla casa di produzione Arvmusic e all’agenzia di management Griot.de. AHYMÉ è un festival di condivisione in cui la musica ha un ruolo fondamentale in quanto ha la capacità di essere uno strumento di dialogo tra i popoli, una forma d’espressione che unisce le diverse culture. Un momento di incontro fra persone con differenti tradizioni e costumi al fine di sensibilizzare e ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 13 giugno 2022) Dal 23 giugno al 21 luglio, tra l’e la, si terrà, ildedicato alla, ideato dall’artista, musicista e autore Bessou Gnaly Woh (Presidente dell’Associazione “Colori d’Africa – APS”) con il coordinamentole di Giovanni Amighetti, insieme alla casa di produzione Arvmusic e all’agenzia di management Griot.de.è undi condivisione in cui laha un ruolo fondamentale in quanto ha la capacità di essere uno strumento di dialogo tra i popoli, una forma d’espressione che unisce le diverse culture. Un momento di incontro fra persone con differenti tradizioni e costumi al fine di sensibilizzare e ...

