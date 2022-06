Imu, Irpef e scadenze a giugno: tour de force in vista vacanze (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Imu, Irpef e non solo. Alle scadenze fiscali ‘popolari’, previste per il mese di giugno, si aggiungono una cinquantina di adempimenti professionali. I contribuenti saranno chiamati alla cassa per un tour de force che interesserà titolari di partite Iva, redditi assoggettati all’imposta sulle persone fisiche, immobili e terreni. Complessivamente il 16 giugno sono previsti 59 differenti versamenti, a cui si aggiungono altri 61 versamenti da effettuare entro la fine del mese, per un totale di 110 ‘gabelle’. Il primo appuntamento è fissato per il 16 giugno, termine entro cui dovrà essere verso l’acconto Imu per case, pertinenze, fabbricati e terreni agricoli o edificabili. La quota da versare dovrà essere calcolata applicando le aliquote dai comuni, che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Imu,e non solo. Allefiscali ‘popolari’, previste per il mese di, si aggiungono una cinquantina di adempimenti professionali. I contribuenti saranno chiamati alla cassa per undeche interesserà titolari di partite Iva, redditi assoggettati all’imposta sulle persone fisiche, immobili e terreni. Complessivamente il 16sono previsti 59 differenti versamenti, a cui si aggiungono altri 61 versamenti da effettuare entro la fine del mese, per un totale di 110 ‘gabelle’. Il primo appuntamento è fissato per il 16, termine entro cui dovrà essere verso l’acconto Imu per case, pertinenze, fabbricati e terreni agricoli o edificabili. La quota da versare dovrà essere calcolata applicando le aliquote dai comuni, che ...

Pubblicità

fisco24_info : Imu, Irpef e scadenze a giugno: tour de force in vista vacanze: (Adnkronos) - Entro la fine del mese un totale di 1… - LocalPage3 : Imu, Irpef e scadenze a giugno: tour de force in vista vacanze - italiaserait : Imu, Irpef e scadenze a giugno: tour de force in vista vacanze - petregiamp : @brik_ma @gspazianitesta Ok,meglio ..aggiungi Irpef al 43% dopo aver pagato Imu e lavori...quanto non ti rende un i… - bizcommunityit : Scadenze fiscali di giugno 2022: IVA, IRPEF e INPS, Covid, IMU e RAI #scadenzefiscali -