Imprese | Illy in vetta alla classifica dei brand più amati nel mondo

(Adnkronos) – E' Illy il brand italiano più amato nel mondo nel 2022 secondo l'annuale classifica 'Love brands 2022 di Talkwalker' – la piattaforma di Consumer Intelligence numero uno al mondo. L'azienda triestina si è piazzata al secondo posto nel Love brands mondiale (il miglior risultato di sempre per un marchio tricolore) subito dietro ad Asics (al 1° posto) e davanti a superbrands quali Jimmy Choo (7°), Muji (10°), Bosch (19°), Palmolive (20°), Lancome (21°), Nescafé (22°), L'Oreal (29°), Adidas (45°) Apple, (47°) mentre per trovare altri brand italiani nella classifica globale bisogna scorrerla sino al 23° posto dove si piazza Dolce & Gabbana, quindi al 32° Missoni e Alfa Romeo al 36°.

