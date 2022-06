Il Volley Bergamo 1991 pesca dalle campionesse d’Italia | in regia arriva Giulia Gennari

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 giugno 2022). Saràla regista delper la stagione 2022-2023. La palleggiatrice romana, neo campionessacon l’Imoco Conegliano, dopo tre stagioni che le sono valse un Mondiale per Club, una Champions League, due Scudetti, tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana, è pronta a mettersi in gioco, al servizio del gruppo rossoblù che si sta plasmando di settimana in settimana.mani dell’alzatrice classe 1996, alta 184 centimetri, passeranno i sogni e le ambizioni rossoblù: “rappresenta tanto, perché sarà il mio primo anno da titolare in A1, quindi per me è come lo start. Da adesso in poi si vedrà la mia ‘prima volta’ in tante cose… un punto d’inizio. Il mio un ruolo fondamentale? ...