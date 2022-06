Il triathlon di Gosens: nuoto accorciato e corsa rapidissima, bici da migliorare... (Di lunedì 13 giugno 2022) Robin Gosens ha corso il suo primo triathlon a Bocholt, un classico del calendario tedesco della “triplice”. Un vero festival per... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Robinha corso il suo primoa Bocholt, un classico del calendario tedesco della “triplice”. Un vero festival per...

Pubblicità

MarisciaFox : RT @obafemimarti: C’è #Gosens che fa Triathlon e noi siamo preoccupati per il dopo #Perisic - zazoomblog : Gosens una scommessa da 25 milioni: il triathlon per prendersi l'Inter e diventare come Perisic - #Gosens… - Frances99584624 : RT @obafemimarti: C’è #Gosens che fa Triathlon e noi siamo preoccupati per il dopo #Perisic - sportli26181512 : Gosens, una scommessa da 25 milioni: il triathlon per prendersi l'Inter e diventare come Perisic: Un'estate importa… - MaSte92_ : RT @cmdotcom: #Gosens, una scommessa da 25 milioni: il triathlon per prendersi l'#Inter e diventare come #Perisic -