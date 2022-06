Il solito crollo del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo ogni tornata di elezioni amministrative ci si pone sempre la stessa domanda: che fine ha fatto il Movimento 5 Stelle? Presentatisi sostanzialmente come stampella del centrosinistra all’appuntamento del 12 giugno, i grillini anche a questo giro hanno raccolto percentuali misere – se si guarda al voto alla lista – nelle principali città nelle quali hanno presentato il simbolo. A Verona, ad esempio, il logo con le Stelle non c’era proprio sulla scheda elettorale. A Genova il supporto pentastellato al candidato progressista Dello Strologo è valso un 5,3%, misero rispetto al 20% in testa al Pd e più basso anche del contributo offerto da Europa Verde Anche nella sconfitta dell’asse giallo-rosso di Palermo il partito di Giuseppe Conte non è riuscito ad incidere: la lista ha raccolto il 6,2% a sostegno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo ogni tornata dici si pone sempre la stessa domanda: che fine ha fatto il? Presentatisi sostanzialmente come stampella del centrosinistra all’appuntamento del 12 giugno, i grillini anche a questo giro hanno raccolto percentuali misere – se si guarda al voto alla lista – nelle principali città nelle quali hanno presentato il simbolo. A Verona, ad esempio, il logo con lenon c’era proprio sulla scheda elettorale. A Genova il supporto pentastellato al candidato progressista Dello Strologo è valso un 5,3%, misero rispetto al 20% in testa al Pd e più basso anche del contributo offerto da Europa Verde Anche nella sconfitta dell’asse giallo-rosso di Palermo il partito di Giuseppe Conte non è riuscito ad incidere: la lista ha raccolto il 6,2% a sostegno ...

