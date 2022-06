Il sogno di Damiano Tommasi, da calciatore a candidato sindaco di Verona: “Se vinco vado in bici sullo Stelvio” (Di lunedì 13 giugno 2022) L’ex centrocampista delle Roma e della nazionale in testa al primo turno delle amministrative: «Voglio un domani diverso per la città? in cui stanno crescendo i miei sei figli» Leggi su lastampa (Di lunedì 13 giugno 2022) L’ex centrocampista delle Roma e della nazionale in testa al primo turno delle amministrative: «Voglio un domani diverso per la città? in cui stanno crescendo i miei sei figli»

Pubblicità

iltirreno : ELEZIONI: IL CASO DI VERONA - L’ex centrocampista delle Roma e della nazionale in testa al primo turno delle ammini… - tribuna_treviso : ELEZIONI VERONA / Chi è Damiano Tommasi, il volto nuovo del centrosinistra che è in testa al primo turno. E che com… - ZenatiDavide : Il sogno di Damiano Tommasi, da calciatore a candidato sindaco di Verona: “Se vinco vado in bici sullo Stelvio”: Un… - infoitinterno : Il sogno di Damiano Tommasi, da calciatore a candidato sindaco di Verona: “Se vinco vado in bici sullo Stelvi… - TerrinoniL : Il sogno di Damiano Tommasi, da calciatore a candidato sindaco di Verona: “Se vinco vado in bici sullo Stelvio” -