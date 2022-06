Il ritorno degli orti sociali (sostenibili): nasce l’Orto della Tradizione (Di lunedì 13 giugno 2022) Green è prima di tutto prendersi cura della terra. Da qui l’idea, sempre più diffusa negli ultimi anni anche in Italia, di ridare vita a piccoli o grandi “pezzi” di città restituendoli ai cittadini sotto forma di spazi verdi da vivere, o anche da coltivare: orti che rinascono, che riprendono vita dove già esistevano un tempo, o mettono radici in luoghi abbandonati e prima inquinati. La riscoperta dei Jardin Ouvrieurs l’Orto contemporaneo non è più legato al consumo ma ha acquisito nel tempo valori sociali, educativi, estetici e ambientali. I primi orti urbani sono nati nel corso del XIX secolo, attraverso i celebri Jardin Ovrieurs (giardini operai), messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. I giardini furono creati in Francia nel 1896 da padre Jules-Auguste Lemire, sindaco di Hazebrouck ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 giugno 2022) Green è prima di tutto prendersi curaterra. Da qui l’idea, sempre più diffusa negli ultimi anni anche in Italia, di ridare vita a piccoli o grandi “pezzi” di città restituendoli ai cittadini sotto forma di spazi verdi da vivere, o anche da coltivare:che rinascono, che riprendono vita dove già esistevano un tempo, o mettono radici in luoghi abbandonati e prima inquinati. La riscoperta dei Jardin Ouvrieurscontemporaneo non è più legato al consumo ma ha acquisito nel tempo valori, educativi, estetici e ambientali. I primiurbani sono nati nel corso del XIX secolo, attraverso i celebri Jardin Ovrieurs (giardini operai), messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. I giardini furono creati in Francia nel 1896 da padre Jules-Auguste Lemire, sindaco di Hazebrouck ...

