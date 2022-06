“Il rinnovo con il Napoli?”, clamoroso Mertens: la risposta in conferenza stampa! (Di lunedì 13 giugno 2022) Dries Mertens ha concluso da poco la sua nona stagione in maglia azzurra. Tuttavia, con il contratto in scadenza a fine giugno e senza molte speranze di rinnovo il suo futuro appare molto incerto. Attualmente, l’attaccante si trova in ritiro con il Belgio per disputare le partite di Nations League. Durante l’intervista assieme al commissario tecnico Roberto Martinez, Dries si è espresso in maniera esplicita e provocatoria nei confronti del Napoli. A proposito del suo futuro ha affermato: “Voglio fare la scelta giusta, voglio trovare un bel club. Al momento sono tranquillo, io pensavo di restare a Napoli, ma è strano che abbiano aspettato così tanto”. Un messaggio forte e chiaro diretto a De Laurentiis in merito al proprio rinnovo. Dries Mertens ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Driesha concluso da poco la sua nona stagione in maglia azzurra. Tuttavia, con il contratto in scadenza a fine giugno e senza molte speranze diil suo futuro appare molto incerto. Attualmente, l’attaccante si trova in ritiro con il Belgio per disputare le partite di Nations League. Durante l’intervista assieme al commissario tecnico Roberto Martinez, Dries si è espresso in maniera esplicita e provocatoria nei confronti del. A proposito del suo futuro ha affermato: “Voglio fare la scelta giusta, voglio trovare un bel club. Al momento sono tranquillo, io pensavo di restare a, ma è strano che abbiano aspettato così tanto”. Un messaggio forte e chiaro diretto a De Laurentiis in merito al proprio. Dries...

