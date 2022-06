Il regalo del Comune di Pomezia alle famiglie dei neonati del 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) Pomezia – Parte oggi l’iniziativa del Comune di Pomezia che accompagna le nuove nascite del 2022 con un piccolo dono per le famiglie, simbolo della vicinanza alle mamme, ai papà e ai nostri concittadini più piccoli, protagonisti del futuro della Città e del mondo. “Il nostro augurio – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – è che ogni nuova vita riempia di gioia e soddisfazioni le famiglie e che Pomezia sia uno spazio accogliente per la crescita e la formazione dei nuovi nati. Diventare genitori, che sia una nuova esperienza oppure no, è un’avventura unica e impegnativa, che richiede amore e forza e che ha bisogno del sostegno della propria comunità. È per questo che vogliamo accompagnare le nuove nascite con un piccolo dono”. Da oggi i genitori che ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 giugno 2022)– Parte oggi l’iniziativa deldiche accompagna le nuove nascite delcon un piccolo dono per le, simbolo della vicinanzamamme, ai papà e ai nostri concittadini più piccoli, protagonisti del futuro della Città e del mondo. “Il nostro augurio – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – è che ogni nuova vita riempia di gioia e soddisfazioni lee chesia uno spazio accogliente per la crescita e la formazione dei nuovi nati. Diventare genitori, che sia una nuova esperienza oppure no, è un’avventura unica e impegnativa, che richiede amore e forza e che ha bisogno del sostegno della propria comunità. È per questo che vogliamo accompagnare le nuove nascite con un piccolo dono”. Da oggi i genitori che ...

