Il principe Harry cade da cavallo mentre gioca a polo in California

(Di lunedì 13 giugno 2022) La caduta del due volte papà è avvenuta davanti all'attrice Katharine McPhee e al marito David Foster, che subito sono accorsi in aiuto del duca di Sussex. Il quale non si è però scomposto

Un incontro privato, anzi, addirittura segreto per tentare una mediazione tra i Sussex e i Windsor. Ci avrebbero provato ilCarlo ,e Meghan, ma a quanto pare con scarsi risultati, almeno stando al Mirror . I duchi avrebbero sperato di ricucire i rapporti con la royal family, di ricevere un'accoglienza ...L'abitino di Lilibet Diana, la figlia die Meghan, è di un brand che aiuta donne svantaggiate ... regalo del padre Giorgio VI per le sue nozze con ilFilippo. I royal look più copiati ...Un’estate di traslochi per la famiglia reale: William e Kate trasferiranno figli, armi e bagagli a Windsor nei prossimi mesi. Una scelta che era già nell’aria da tempo ma ...Cosa hanno a che fare il Principe Harry e Invicta, il celebra marchio italiano degli zainetti per la scuola Fin troppo secondo la legge!