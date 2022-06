Il potente messaggio di Ashley Graham alle mamme a 5 mesi dal parto (Di lunedì 13 giugno 2022) Ashley Graham, 34 anni, super modella e influencer, è madre di Isaac Menelik Giovanni Ervin e i due nuovi arrivati, i gemelli Roman e Malachi Ervin, partoriti a febbraio 2021: Graham ha sempre condiviso ogni momento della sua gravidanza, enfatizzando messaggi positivi e sdoganando i tabù. A 5 mesi dal parto dei gemelli, Ashley Graham ha postato un video sul suo account Instagram per sensibilizzare tutte le mamme sul loro rapporto con il proprio corpo, che dopo il parto può cambiare drasticamente. “Posto questo video per tutte le mamme che non si sono e potrebbero non “riprendersi mai”, e per chiunque abbia bisogno di ricordare che il tuo corpo è bello nella sua forma più reale“, ha scritto la modella ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 13 giugno 2022), 34 anni, super modella e influencer, è madre di Isaac Menelik Giovanni Ervin e i due nuovi arrivati, i gemelli Roman e Malachi Ervin,riti a febbraio 2021:ha sempre condiviso ogni momento della sua gravidanza, enfatizzando messaggi positivi e sdoganando i tabù. A 5daldei gemelli,ha postato un video sul suo account Instagram per sensibilizzare tutte lesul loro rapporto con il proprio corpo, che dopo ilpuò cambiare drasticamente. “Posto questo video per tutte leche non si sono e potrebbero non “riprendersi mai”, e per chiunque abbia bisogno di ricordare che il tuo corpo è bello nella sua forma più reale“, ha scritto la modella ...

