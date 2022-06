“Il paradiso del pavone”: in sala dal 16 giugno il terzo film di Laura Bispuri (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’anteprima alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – Concorso Orizzonti, arriverà al cinema dal 16 giugno il terzo lungometraggio di Laura Bispuri, Il paradiso del pavone. Prodotto da Vivo film con Rai Cinema e Match Factory Productions, con il sostegno di MiC-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio e film und Medien Stiftung NRW, Il paradiso del pavone annovera tra i suoi interpreti Dominique Sanda, Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Carlo Cerciello, Fabrizio Ferracane, Leonardo Lidi, Tihana Lazovi?, Yile Yara Vianello, Ludovica Alvazzi Del Frate, Carolina Michelangeli e vede la partecipazione di Maddalena Crippa. A dirigerli la pluripremiata Laura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’anteprima alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – Concorso Orizzonti, arriverà al cinema dal 16illungometraggio di, Ildel. Prodotto da Vivocon Rai Cinema e Match Factory Productions, con il sostegno di MiC-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio eund Medien Stiftung NRW, Ildelannovera tra i suoi interpreti Dominique Sanda, Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Carlo Cerciello, Fabrizio Ferracane, Leonardo Lidi, Tihana Lazovi?, Yile Yara Vianello, Ludovica Alvazzi Del Frate, Carolina Michelangeli e vede la partecipazione di Maddalena Crippa. A dirigerli la pluripremiata...

Pubblicità

RaiTre : Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, uno dei parchi più antichi d’Italia, nato nel 1922, quest’anno festeggia i su… - PNGranParadiso : Situazione allarmante sui #ghiacciai del Parco: accumuli nevosi inferiori a metà del normale, con fusione in antici… - trottorello : @UnaRoSainAria Tu devi esistere per un uomo serio come te e quando vi trovate siete il paradiso insieme anche in me… - amaryllide1 : RT @giu33liana: HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani #EmiratiArabiUniti La modernità di #Dubai nasconde un lato oscu… - SilvSottile : Dal 16 giugno al cinema con @Nexo_Digital #IlParadisoDelPavone di #LauraBispuri presentato a #Venezia78: -