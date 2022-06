Il Palermo torna in Serie B: 1-0 al Padova nel ritorno della finale play off (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Palermo torna in Serie B dopo tre anni: con un rigore trasformato da Brunori al 24', i rosanero hanno battuto il Padova 1-0 nel ritorno della finale dei playoff al Barbera col supporto di 34 mila... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 13 giugno 2022) IlinB dopo tre anni: con un rigore trasformato da Brunori al 24', i rosanero hanno battuto il1-0 neldeioff al Barbera col supporto di 34 mila...

Pubblicità

Lega_B : ???entornata Conca d'Oro?? Un club storico come il Palermo, nonché la quinta città più grande d'Italia, torna in… - SkySport : ULTIM'ORA IL PALERMO TORNA IN SERIE B ?? - riotta : Il Palermo torna in B battendo il Padova playoff. Spero porti bene a tutta la città - SimoneAzzarello : RT @Lega_B: ???entornata Conca d'Oro?? Un club storico come il Palermo, nonché la quinta città più grande d'Italia, torna in #SerieBKT ?????? h… - Pall_Gonfiato : Il #Palermo torna in #SerieB: 1-0 al #Padova nel ritorno della finale play off -