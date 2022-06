Il Palermo promosso in Serie B, Padova battuto (Di lunedì 13 giugno 2022) Palermo – Il Palermo è promosso in Serie B. I rosanero superano 1-0 il Padova anche nella finale di ritorno dei play-off di Serie C dopo il successo, con lo stesso punteggio, ottenuto all’Euganeo. La squadra di Baldini, con un Barbera gremito di oltre 34.000 spettatori paganti, approccia la partita nel modo giusto, la sblocca nel primo tempo e poi nella ripesa potrebbe anche dilagare con gli avversari ridotti in 10 e poi anche in 9 nel recupero. Ancora una volta l’Mvp del match è il bomber Matteo Brunori che prima della partita riceve anche il premio Mario Facco dal presidente della Lega Pro Ghirelli per il più bel gol della stagione, realizzato a Monopoli. Festa sugli spalti già due ore prima del match con tanto di rinnovato gemellaggio tra le due tifoSerie ed ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 13 giugno 2022)– IlinB. I rosanero superano 1-0 ilanche nella finale di ritorno dei play-off diC dopo il successo, con lo stesso punteggio, ottenuto all’Euganeo. La squadra di Baldini, con un Barbera gremito di oltre 34.000 spettatori paganti, approccia la partita nel modo giusto, la sblocca nel primo tempo e poi nella ripesa potrebbe anche dilagare con gli avversari ridotti in 10 e poi anche in 9 nel recupero. Ancora una volta l’Mvp del match è il bomber Matteo Brunori che prima della partita riceve anche il premio Mario Facco dal presidente della Lega Pro Ghirelli per il più bel gol della stagione, realizzato a Monopoli. Festa sugli spalti già due ore prima del match con tanto di rinnovato gemellaggio tra le due tifoed ...

