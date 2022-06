Il nemico alle elezioni è l’astensionismo ma solo il Movimento ha una ricetta per batterlo (Di lunedì 13 giugno 2022) . Già perché a dispetto dei risultati disastrosi – con il referendum che si è fermato a circa il 20% – il Centrodestra che sui cinque quesiti sulla Giustizia si è speso molto subendo una debacle, preferisce accampare scuse. Ben diversa la posizione dei 5 Stelle che hanno le idee chiare per superare un fenomeno preoccupante e che continua a peggiorare. “Dopo questa tornata elettorale il ministro Lamorgese non può limitarsi ad attaccare – seppur con tutte le ragioni – le defezioni dei presidenti di seggio a Palermo”. Lo afferma Giuseppe Brescia, presidente M5S della commissione Affari Costituzionali della Camera. Il nemico alle elezioni è l’astensionismo, ora serve una rivoluzione delle modalità con cui si vota Secondo lui “in vista delle elezioni politiche serve una riflessione seria su come si vota in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) . Già perché a dispetto dei risultati disastrosi – con il referendum che si è fermato a circa il 20% – il Centrodestra che sui cinque quesiti sulla Giustizia si è speso molto subendo una debacle, preferisce accampare scuse. Ben diversa la posizione dei 5 Stelle che hanno le idee chiare per superare un fenomeno preoccupante e che continua a peggiorare. “Dopo questa tornata elettorale il ministro Lamorgese non può limitarsi ad attaccare – seppur con tutte le ragioni – le defezioni dei presidenti di seggio a Palermo”. Lo afferma Giuseppe Brescia, presidente M5S della commissione Affari Costituzionali della Camera. Il, ora serve una rivoluzione delle modalità con cui si vota Secondo lui “in vista dellepolitiche serve una riflessione seria su come si vota in ...

esidau : @doctormabuse18 Il partito unico dovrà trovare il modo di portare più gente possibile a votare alle prossime elezio… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Non è l’Arena, Massimo Giletti replica alle critiche: “A Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico, ness… - esidau : @J88Dalton No da oggi la politica cercherà di trovare una soluzione per poter convincere più persone possibili ad a… - 8raider2 : Squat e stacco alle 5.45 di mattina non lo auguro neanche al mio peggior nemico ?????????? - FQMagazineit : Non è l’Arena, Massimo Giletti replica alle critiche: “A Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico… -