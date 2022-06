Il Milan è su De Ketelaere: questa la cifra per aggiudicarsi il trequartista (Di lunedì 13 giugno 2022) Milan – La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’operazione De Ketelaere, trequartista del Brugge, che nella scorsa stagione ha segnato 14 gol e fornito 9 assist. Stagione da incoronare per il Belga. Ecco tutti i dettagli dell’operazione Gazzetta: “Ecco quando la trattativa entrerà nel vivo” “La trattativa entrerà nel vivo appena il Milan avrà un organigramma definito: la linea di RedBird è proseguire con l’attuale management, motivo per cui sono attese le firme di Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri. Nel segno della continuità è anche la strategia aziendale: no a spese folli ma sì a investimenti mirati, meglio puntare su un giovane che possa sviluppare il proprio potenziale che su un campione già affermato. De Ketelaere soddisfa i presupposti” “Il Milan prepara la proposta con un ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 giugno 2022)– La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’operazione Dedel Brugge, che nella scorsa stagione ha segnato 14 gol e fornito 9 assist. Stagione da incoronare per il Belga. Ecco tutti i dettagli dell’operazione Gazzetta: “Ecco quando la trattativa entrerà nel vivo” “La trattativa entrerà nel vivo appena ilavrà un organigramma definito: la linea di RedBird è proseguire con l’attuale management, motivo per cui sono attese le firme di Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri. Nel segno della continuità è anche la strategia aziendale: no a spese folli ma sì a investimenti mirati, meglio puntare su un giovane che possa sviluppare il proprio potenziale che su un campione già affermato. Desoddisfa i presupposti” “Ilprepara la proposta con un ...

