Il meteo in Campania: le previsioni per lunedì 13 giugno (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per la giornata odierna, lunedì 13 giugno: Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4161m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4124m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper la giornata odierna,13: Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4161m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4124m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio ...

Pubblicità

antonellaa262 : Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da ampio soleggiamento e temperat… - zazoomblog : Il meteo in Campania: le previsioni per sabato 11 giugno - #meteo #Campania: #previsioni #sabato - anteprima24 : ** Il #Meteo in #Campania: le previsioni per sabato 11 giugno ** - infoitinterno : Dopo il maltempo torna il caldo africano, le previsioni meteo per il weekend in Campania - NotizieVirgilio : ?? Il maltempo colpisce il Sud: grandinate e tornadi si abbattono sul Mezzogiorno. Molise e Puglia in allerta aranci… -