Il matrimonio nel metaverso della coppia Boateng-Fradegrada celebrato da Enzo Miccio (Di lunedì 13 giugno 2022) Il reale che sposa il virtuale. Seguendo la tendenza del momento, sabato pomeriggio è andato in scena il matrimonio tra il calciatore Kevin Prince Boateng e l'imprenditrice-influencer bergamasca Valentina Fradegrada. La coppia ha deciso di celebrare le nozze in due modi, in contemporanea: le prime, quelle più tradizionali, in provincia di Siena (a Radicondoli) alla presenza di parenti e amici più stretti; le seconde, nel metaverso. E a celebrare lo sposalizio della coppia, nel mondo parallelo e virtuale, è stato il wedding planner Enzo Miccio. LEGGI ANCHE > Il primo matrimonio nel metaverso Se nel mondo reale la cerimonia civile si è svolta tra le campagne e le colline senesi, la location virtuale è ...

