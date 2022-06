Il flop referendario e il caos a Palermo sulle prime pagine (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - I cinque referendum sulla giustizia che non superano il quorum, la sfida nelle città tra centrodestra e centrosinistra, e il caos a Palermo per i seggi chiusi a causa della mancanza di cinquanta presidenti di sezione. Sono questi i principali temi politici in primo piano sui quotidiani italiani. Corriere della Sera Urne vuote, affonda il referendum. Giustizia, i quesiti senza quorum: affluenza sotto il 20%. La Lega contro il Viminale. Exit poll: Centrosinistra avanti a Verona. al centrodestra Genova e Palermo già al primo turno. Seggi chiusi, caos in Sicilia. - Ora tocca ai partiti (sconfitti). Corsa in Aula per la riforma. Eventuali nuove modifiche al Senato riaprirebbero il conflitto nella coalizione di governo e allontanerebbe il via libera. Lo spettro del voto di fiducia che il premier vuole evitare. - ... Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - I cinque referendum sulla giustizia che non superano il quorum, la sfida nelle città tra centrodestra e centrosinistra, e ilper i seggi chiusi a causa della mancanza di cinquanta presidenti di sezione. Sono questi i principali temi politici in primo piano sui quotidiani italiani. Corriere della Sera Urne vuote, affonda il referendum. Giustizia, i quesiti senza quorum: affluenza sotto il 20%. La Lega contro il Viminale. Exit poll: Centrosinistra avanti a Verona. al centrodestra Genova egià al primo turno. Seggi chiusi,in Sicilia. - Ora tocca ai partiti (sconfitti). Corsa in Aula per la riforma. Eventuali nuove modifiche al Senato riaprirebbero il conflitto nella coalizione di governo e allontanerebbe il via libera. Lo spettro del voto di fiducia che il premier vuole evitare. - ...

