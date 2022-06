Il flop referendario e il caos a Palermo sulle prime pagine dei giornali

(Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - I cinque referendum sulla giustizia che non superano il quorum, la sfida nelle città tra centrodestra e centrosinistra, e ilper i seggi chiusi a causa della mancanza di cinquanta presidenti di sezione. Sono questi i principali temi politici in primo piano sui quotidiani italiani. Corriere della Sera Urne vuote, affonda il referendum. Giustizia, i quesiti senza quorum: affluenza sotto il 20%. La Lega contro il Viminale. Exit poll: Centrosinistra avanti a Verona. al centrodestra Genova egià al primo turno. Seggi chiusi,in Sicilia. - Ora tocca ai partiti (sconfitti). Corsa in Aula per la riforma. Eventuali nuove modifiche al Senato riaprirebbero il conflitto nella coalizione di governo e allontanerebbe il via libera. Lo spettro del voto di fiducia che il premier vuole evitare. - ...

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - _tommyemme_ : Sappiamo benissimo quanto la manipolazione mediatica riesca a influenzare le masse ( Covid docet ). Il drammatico f… - antonio3160 : Si parla tanto del flop referendario, ma ho l'impressione che Il Csx esca abbastanza indolenzito dalle #elezioniamministrative2022 - ItaloBalbo11 : Caro Andrea ! la vostra ironìa coglie nel segno ! Se la politica avesse voluto,non serviva l'ennèsimo flop referen… - fisco24_info : Il flop referendario e il caos a Palermo sulle prime pagine: AGI - I cinque referendum sulla giustizia che non supe… -

Attacchi alla Lega per il. - Salvini e Meloni costretti all'unità. Il Veneto è un caso. Divisioni e tensioni nella città scaligera, resa dei conti rinviata al 27 giugno. Il Fatto ...Di 'incivile silenzio censorio' sul votoha parlato la Giunta dell'Unione Camere ... Secondo il consigliere del Csm Nino Di Matteo ildei referendum dimostra come 'evidentemente molti ...In Italia, per qualche inspiegabile ragione, le istituzioni non hanno mai goduto di particolare fiducia, e la pandemia ha dimostrato che la cosa è reciproca, ...REGGIO EMILIA – In provincia di Reggio Emilia solo il 17,38% degli elettori si è recata ai seggi per esprimersi sui cinque quesiti referendari sulla Giustizia. Un dato più basso rispetto alla media na ...