Il dolore al ginocchio persiste: il Papa rinuncia anche alla celebrazione del Corpus Domini (Di lunedì 13 giugno 2022) Città del Vaticano – Per le limitazioni imposte al Papa dalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non si celebrerà la Santa Messa e Processione con la Benedizione Eucaristica in occasione della Festa del Corpus Domini. Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 giugno 2022) Città del Vaticano – Per le limitazioni imposte algonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della, non si celebrerà la Santa Messa e Processione con la Benedizione Eucaristica in occasione della Festa del

