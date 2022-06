Il City Padel Tour parte da Rapallo, le finali dal 16 al 19 giugno (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – parte da Rapallo il City Padel Tour: sarà la tappa zero di un circuito che porterà il Padel nelle più suggestive piazze italiane. Da giovedì 16 a domenica 19 giugno, in Piazzale Escrivà, a due passi dal mare, sono in programma le finali del torneo che vedrà sfidarsi i big della disciplina più popolare e coinvolgente del momento. Sabato 18 giugno, dalle 16.30, i due campioni italiani del Padel, Riccardo Sinicropi e Denny Cattaneo, sfideranno i grandi campioni del calcio di serie A Dario Marcolin, Stefano Bettarini e Nicola Amoruso. Sport, legacy e cultura sono le parole chiave dell’organizzazione del City Padel Tour, che darà la possibilità agli abitanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) –dail: sarà la tappa zero di un circuito che porterà ilnelle più suggestive piazze italiane. Da giovedì 16 a domenica 19, in Piazzale Escrivà, a due passi dal mare, sono in programma ledel torneo che vedrà sfidarsi i big della disciplina più popolare e coinvolgente del momento. Sabato 18, dalle 16.30, i due campioni italiani del, Riccardo Sinicropi e Denny Cattaneo, sfideranno i grandi campioni del calcio di serie A Dario Marcolin, Stefano Bettarini e Nicola Amoruso. Sport, legacy e cultura sono le parole chiave dell’organizzazione del, che darà la possibilità agli abitanti ...

Pubblicità

StraNotizie : Il City Padel Tour parte da Rapallo, le finali dal 16 al 19 giugno - susydigennaro : RT @napolimagazine: CITY PADEL TOUR - Il torneo parte da Rapallo, le finali dal 16 al 19 giugno: in campo anche Bettarini e Amoruso con i d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CITY PADEL TOUR - Il torneo parte da Rapallo, le finali dal 16 al 19 giugno: in campo anche Bettarini e Amoruso con i d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CITY PADEL TOUR - Il torneo parte da Rapallo, le finali dal 16 al 19 giugno: in campo anche Bettarini e Amoruso con i d… - napolimagazine : CITY PADEL TOUR - Il torneo parte da Rapallo, le finali dal 16 al 19 giugno: in campo anche Bettarini e Amoruso con… -