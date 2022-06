Il centrodestra vince malgrado se stesso | il centrosinistra perde a causa di se stesso

(Di lunedì 13 giugno 2022) L’anno elettorale è ufficialmente iniziato e si consumerà sul terreno del governo, che esce (non per proprie responsabilità) da questo turno inevitabilmente più logoro

Agenzia_Ansa : Vince il centrodestra unito, flop M5s. Il Pd avanza, Fratelli d'Italia sorpassa la Lega #ANSA - CarloUlivi : Oltre al solito flop dei 5stelle alle amministrative comunali, la notizia invece da evidenziare è: C'è un ritorno d… - Adriano07883742 : Amministrative: vince il centrodestra, il Movimento 5 Stelle è defunto - bizcommunityit : Comunali: Vince il centrodestra unito, flop M5s ma Pd avanza - Politica - ilmetropolitan : #Comunali: Vince il #Centrodestra unito, dove è diviso regala #poltrone al PD. M5S #flop totale - -

il, fallisce il "campo largo". Sparizione del M5Sil, fallisce il "campo largo". Sparizione del M5S È il caso, ad esempio, del senatore Andrea Marcucci: 'Il Pd per competere deve avviare un dialogo con Azione, Italia Viva e i ...Sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola focus sui risultati e analisi del voto delle elezioni amministrative. Dibattito nel centrodestra, con la Meloni che chiede agli alleati di uscire dal ...La candidata del centrosinistra, 63 anni, civica ex presidente della Cna sostenuta da una una coalizione larga che comprendeva tutti, pure il M5S, strappa il ...