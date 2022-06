Il centrodestra trionfa a Genova | Palermo e L' Aquila al primo turno Flop totale della sinistra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Fuochi d'artificio in casa. Nella giornata di ieri, domenica 12 giugno, si è votato per ildelle elezioni amministrative in 971 comuni italiani, ma lo spoglio dei voti è iniziato soltanto oggi alle 14, alla conclusione di quello per il referendum, i cui quesiti non hanno raggiunto il quorum. Sonoe L'le grandi città dove vince ilal, mentre lariesce ad ottenere in particolare la conferma di Padova. Per Youtrend non c'è più partita: Marco Bucci è confermato sindaco dial. Il candidato die Italia Viva ha avuto la meglio di Ariel ...