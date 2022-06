Il caso Verona: centrodestra diviso e Pd come alternativa "di protesta" (Di lunedì 13 giugno 2022) Colpisce Verona tra i tanti risultati, per varie ragioni. C'è la prima spaccatura significativa (anche se antica sul nome di Flavio Tosi) nel centrodestra, c'è un caso rarissimo in cui il Pd e la sua area diventano una scelta possibile per il voto blandamente di protesta (quello di chi vuol vedere come va a finire provando un cambiamento) mentre di solito rappresentano la continuità o la governabilità, c'è ovviamente il tema della differente sensibilità di Luca Zaia rispetto a Matteo Salvini e anche a Giorgia Meloni, c'è da vedere come e se si ricompatterà il centrodestra al ballottaggio, c'è un caso interessante di scelta del candidato fuori dai classici schemi di partito (un'opzione quasi sempre premiante per l'area Pd). E poi ci sono tutti i ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 giugno 2022) Colpiscetra i tanti risultati, per varie ragioni. C'è la prima spaccatura significativa (anche se antica sul nome di Flavio Tosi) nel, c'è unrarissimo in cui il Pd e la sua area diventano una scelta possibile per il voto blandamente di(quello di chi vuol vedereva a finire provando un cambiamento) mentre di solito rappresentano la continuità o la governabilità, c'è ovviamente il tema della differente sensibilità di Luca Zaia rispetto a Matteo Salvini e anche a Giorgia Meloni, c'è da vederee se si ricompatterà ilal ballottaggio, c'è uninteressante di scelta del candidato fuori dai classici schemi di partito (un'opzione quasi sempre premiante per l'area Pd). E poi ci sono tutti i ...

Pubblicità

FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: @swg_research @TgLa7 ?? Proiezione @swg_research per @TgLa7 - #Verona Tommasi (CSX) 41,4% Sboarina (CDX senza FI) 30,4% Tosi… - paoloigna1 : RT @you_trend: @swg_research @TgLa7 ?? Proiezione @swg_research per @TgLa7 - #Verona Tommasi (CSX) 41,4% Sboarina (CDX senza FI) 30,4% Tosi… - gemin_steven98 : RT @you_trend: @swg_research @TgLa7 ?? Proiezione @swg_research per @TgLa7 - #Verona Tommasi (CSX) 41,4% Sboarina (CDX senza FI) 30,4% Tosi… - you_trend : @swg_research @TgLa7 ?? Proiezione @swg_research per @TgLa7 - #Verona Tommasi (CSX) 41,4% Sboarina (CDX senza FI) 3… - TheItalianTimes : ?? IL VOTO NEI #COMUNI #elezioniamministrative2022, conseguenze del “caso Palermo” e risultati. Secondo gli exit pol… -