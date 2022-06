Il campo magro Pd-M5s. Conte: "In sofferenza perché stiamo nel governo Draghi" (Di lunedì 13 giugno 2022) “Non dateci per morti, risorgeremo”. Il suo sguardo non ricorda il crollo di una diga, ma poco ci manca. Giuseppe Conte è abbastanza provato: ciuffo scosso come un... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 giugno 2022) “Non dateci per morti, risorgeremo”. Il suo sguardo non ricorda il crollo di una diga, ma poco ci manca. Giuseppeè abbastanza provato: ciuffo scosso come un...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

JosephPisa21 : @paolo_buiat @paolobertolucci @indianalien A me pare che braccio d’oro sia più magro ora di quando tirava quei rove… - MarcoAMunno : Visto all'esordio in B2 con Salerno, diciassettenne magro come un grissino... diventato poi un grandissimo, dentro… -