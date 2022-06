I Tony 2022 parlano italiano: agli Oscar del teatro americano trionfa Stefano Massini (Di lunedì 13 giugno 2022) C’è un bel pezzo d’Italia sul palco dei 75esimi Tony Awards. I premi che celebrano il meglio del teatro e dei musical americani. Li chiamano Oscar del teatro, appunto. E a trionfare ieri sera a New York è stato lo scrittore Stefano Massini con il suo spettacolo teatrale The Lehman Trilogy. Tra divi di Hollywood prestati a Broadway e numeri spettacolari, quella di ieri è stata una grande festa. Dopo un lockdown durissimo che ha messo in ginocchio il settore: i film li puoi guardare anche a casa, uno spettacolo teatrale no. E così al Radio City Hall ieri sera c’erano tutti. O quasi. Mancava una signora del teatro come Angela Lansbury, premiata alla carriera. Ma c’era Jennifer Hudson, entrata a far parte di un gotha ristrettissimo… Ma ecco cosa è successo ... Leggi su amica (Di lunedì 13 giugno 2022) C’è un bel pezzo d’Italia sul palco dei 75esimiAwards. I premi che celebrano il meglio dele dei musical americani. Li chiamanodel, appunto. E are ieri sera a New York è stato lo scrittorecon il suo spettacolo teatrale The Lehman Trilogy. Tra divi di Hollywood prestati a Broadway e numeri spettacolari, quella di ieri è stata una grande festa. Dopo un lockdown durissimo che ha messo in ginocchio il settore: i film li puoi guardare anche a casa, uno spettacolo teatrale no. E così al Radio City Hall ieri sera c’erano tutti. O quasi. Mancava una signora delcome Angela Lansbury, premiata alla carriera. Ma c’era Jennifer Hudson, entrata a far parte di un gotha ristrettissimo… Ma ecco cosa è successo ...

repubblica : Teatro, trionfo di Stefano Massini ai Tony Award per 'The Lehman trilogy' [di Massimo Basile] - Open_gol : L’opera ha vinto in cinque categorie. Aveva aperto nel 2013 in Francia - FerzanOzpetek : Teatro, Stefano Massini trionfa ai Tony Award con 'The Lehman trilogy' - foscamedizza : RT @stefanomassini: HO VINTO!!!!! Tony Award 2022 a un italiano!!!!!!!!!!! @tonyawards #newyork #lehman - JacopoRampini : RT @stefanomassini: HO VINTO!!!!! Tony Award 2022 a un italiano!!!!!!!!!!! @tonyawards #newyork #lehman -