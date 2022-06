I cittadini dell’isola di Ventotene hanno eletto Carmine Caputo come nuovo Sindaco (Di lunedì 13 giugno 2022) Ventotene – L’isola di Ventotene ha eletto Carmine Caputo come nuovo Sindaco. Caputo, con la lista Insieme per Ventotene, ha raccolto il 55,02% dei voti contro il 44,78% delle preferenze ottenute dall’ex primo cittadino Gerardo Santomauro sostenuto dalla lista ‘Uniti per il bene di Ventotene’. Un solo voto è stato incassato da Luca Vittori del partito Gay Lgbt mentre nessuna preferenza è stata espressa per Mario Adinolfi con Il Popolo della Famiglia. “Per il Popolo della Famiglia queste amministrative 2022 si rivelano una sorta di esame di maturità che ci consegna un partito in salute e in crescita. Ovunque guardiamo i risultati sono brillanti e ci obbligano a ringraziare gli elettori, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 giugno 2022)– L’isola diha, con la lista Insieme per, ha raccolto il 55,02% dei voti contro il 44,78% delle preferenze ottenute dall’ex primo cittadino Gerardo Santomauro sostenuto dalla lista ‘Uniti per il bene di’. Un solo voto è stato incassato da Luca Vittori del partito Gay Lgbt mentre nessuna preferenza è stata espressa per Mario Adinolfi con Il Popolo della Famiglia. “Per il Popolo della Famiglia queste amministrative 2022 si rivelano una sorta di esame di maturità che ci consegna un partito in salute e in crescita. Ovunque guardiamo i risultati sono brillanti e ci obbligano a ringraziare gliri, ...

