Highlights e gol del Australia-Perù 0-0 5-4 d c r | Spareggio Mondiali Qatar 2022 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Australia-Perù 0-0 (5-4 d.c.r.) valido come Spareggio Mondiali Qatar 2022. 0-0 dopo più di due ore di gioco e si va quindi dal dischetto. Si inizia subito con l'errore di Boyle per l'Australia, con il Perù che rimane avanti fino all'errore, al terzo tiro, di Luis Advincula. Si prosegue col pareggio e si finisce sul 4-4, per poi andare ad oltranza. Dal dischetto per l'Australia si presenta Mabil, che non sbaglia. Chi sbaglia è invece Alex Valera, che non trova la rete. 5-4 finale, ed Australia che si qualifica ai Mondiali di Qatar 2022.

