Haaland-City, adesso è UFFICIALE: il comunicato (Di lunedì 13 giugno 2022) adesso c'è anche l'ufficialità. Erling Haaland è un nuovo giocatore del Manchester City. Dopo le visite mediche... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022)c'è anche l'ufficialità. Erlingè un nuovo giocatore del Manchester. Dopo le visite mediche...

Pubblicità

DiMarzio : .@ManCity | Le prime parole di @ErlingHaaland da calciatore del #ManchesterCity - fde1574 : RT @Gianpaolo_5: Tchouaméni (80 mln+20 di bonus) e Rüdiger al Real, Haaland (clausola pagata e 30 mln d'ingaggio al giocatore) al City, D.N… - MalikBreezy78 : RT @DiMarzio: .@ManCity | Le prime parole di @ErlingHaaland da calciatore del #ManchesterCity - laregione : Erling Haaland sarà un Citizen per i prossimi cinque anni - SP_______3 : In Inghilterra: - #Nunez preso dal Liverpool per 80mln+25 di bonus - #Haaland è ufficialmente un nuovo giocatore de… -