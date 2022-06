Guerra Ucraina, Kiev: “Morti 32.300 soldati Russia” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Sarebbero 32.300 i soldati russi Morti dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 32.300 uomini, 1432 carri armati, 3492 mezzi corazzati, 718 sistemi d’artiglieria, 226 lanciarazzi multipli, 97 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 213 aerei, 178 elicotteri, 2460 autoveicoli, 13 unità navali e 585 droni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Sarebbero 32.300 irussidal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 32.300 uomini, 1432 carri armati, 3492 mezzi corazzati, 718 sistemi d’artiglieria, 226 lanciarazzi multipli, 97 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 213 aerei, 178 elicotteri, 2460 autoveicoli, 13 unità navali e 585 droni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Pontifex_it : È sempre vivo nel mio cuore il pensiero per la popolazione ucraina, afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non r… - Agenzia_Ansa : L'aumento dei prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina costerà nel 2022 alle famiglie italiane oltre 8,1 miliardi d… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Amnesty International accusa la Russia di crimini di guerra, affermando che centinaia di civili sono mort… - CesareMenchetti : Ucraina. La guerra e la storia. Franco Cardini e Fabio Mini - puntotweet : Il ruolo di Starlink nella guerra in Ucraina -