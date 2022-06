(Di lunedì 13 giugno 2022) Ha vinto al primo turno Emanueledi. “Il risultato riconosce credibilità e fiducia al progetto della coalizione del centrosinistra e mi riempie d’orgoglio. Sono consapevole della grande responsabilità che una vittoria così larga mi affida nella guida della città. E’ un risultato che mi affida una città nella quale ha votato meno della metà degli aventi diritto. Un dato questo che pone degli interrogativi ai quali mi impegnerò a cercare risposte concrete. Dovremo comprendere, e lavorare per riavvicinarli alla Città. Sarò ildi tutti:è città di passione e di collaborazione, con una profonda tradizione di partecipazione civica. La passione, l’amore per la città, la concretezza, una visione progettuale chiara, una squadra ...

Pubblicità

nuovasocieta : Grugliasco, Gaito nuovo sindaco - Valsusaoggi : ELEZIONI GRUGLIASCO: GAITO VINCE AL PRIMO TURNO (CENTROSINISTRA) - FabioTanzilli : ELEZIONI GRUGLIASCO: GAITO VINCE AL PRIMO TURNO (CENTROSINISTRA) - CorriereTorino : Comunali Grugliasco, Emanuele Gaito verso l’elezione a sindaco -

, invece, sfida a quattro per succedere a Roberto Montà: in campo Emanuele(centrosinistra), Mariano Turigliatto (già sindaco, sostenuto da due liste civiche di area di sinistra), ...Il sindaco di, dopo l'era Montà Sfida a 4 ache va alle urne per eleggere il ... ecco che per il centrosinistra scende in capo un uomo a lui vicino: Emanuele, 34 anni, ...Secondo i dati raccolti ai seggi l’esponente del centrosinistra dovrebbe affermarsi al primo turno con percentuali vicino al 70 per cento. L’affluenza è stata invece bassissima (poco sopra il 47%) ...Un risultato netto, un responso senza appello. Grugliasco, popolosa città nell’hinterland di Torino si conferma roccaforte Pd: il candidato sindaco Emanuele Gaito vince al primo turno con percentuali ...