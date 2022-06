Grandi manovre tv: Marcuzzi vicina a Rai 2. Savino lascia Le Iene, ecco dove va (Di lunedì 13 giugno 2022) Grandi manovre per la realizzazione dei palinsesti autunnali 2022 in Rai e Mediaset. Come ogni anno tra le due aziende televisive c'è un viavai di personaggi che vanno via, arrivano o restano o traslocano da una rete all'altra all'interno dello stesso gruppo. Tra conferme e cambi di casacca, si sta preparando la nuova stagione televisiva. Cominciamo da Mediaset che convalida buona parte dei programmi dell'anno precedente. Ma deve fare i conti con due partenze. Si tratta di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. L'ex padrona di casa del Grande Fratello, personaggio targato Mediaset da oramai molti anni, è data in arrivo a viale Mazzini. Per lei, secondo indiscrezioni accreditate, sarebbe pronto su Rai 2 un programma di prima serata il cui titolo dovrebbe essere Boomerissima. Tutto ciò dovrebbe accadere a novembre prossimo. E ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022)per la realizzazione dei palinsesti autunnali 2022 in Rai e Mediaset. Come ogni anno tra le due aziende televisive c'è un viavai di personaggi che vanno via, arrivano o restano o traslocano da una rete all'altra all'interno dello stesso gruppo. Tra conferme e cambi di casacca, si sta preparando la nuova stagione televisiva. Cominciamo da Mediaset che convalida buona parte dei programmi dell'anno precedente. Ma deve fare i conti con due partenze. Si tratta di Alessiae Nicola. L'ex padrona di casa del Grande Fratello, personaggio targato Mediaset da oramai molti anni, è data in arrivo a viale Mazzini. Per lei, secondo indiscrezioni accreditate, sarebbe pronto su Rai 2 un programma di prima serata il cui titolo dovrebbe essere Boomerissima. Tutto ciò dovrebbe accadere a novembre prossimo. E ...

