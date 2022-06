GP Germania, che Sachsenring sarà senza Marc Marquez? (Di lunedì 13 giugno 2022) Il tracciato del Sachsenring è da sempre stato terra di Marc Marquez . Fin dal lontano 2010, quando vinse qui per la prima volta in 125, per passare in Moto2 e arrivare in MotoGP dove dal 2013 l'unico ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 13 giugno 2022) Il tracciato delè da sempre stato terra di. Fin dal lontano 2010, quando vinse qui per la prima volta in 125, per passare in Moto2 e arrivare in MotoGP dove dal 2013 l'unico ...

Pubblicità

PietroMazzara : De Siervo, ad della Lega Serie A, difende Dazn: 'Offerta DAZN in linea con altri grandi OTT in Europa'. Peccato che… - AzzolinaLucia : In Germania è appena stato approvato l’aumento del #salariominimo a 12 euro l’ora. Una misura simile è presente in… - Mov5Stelle : Siamo l'unico paese d'Europa che negli ultimi 30 anni ha visto diminuire i salari, mentre in Germania e in Francia… - Artibani1 : '19.999 leghe sotto i mari' arriva in Germania. Io e Lorenzo Pastrovicchio ci rallegriamo con la compostezza che c… - albertoantogno : @masechi Comunque con le materie prime cinesi, il gas e l'industria dell'auto; anche la Germania soffrirà. Forse me… -