Golf, US Open 2022: programma, orari, dove vederlo in tv e streaming (Di lunedì 13 giugno 2022) Jon Rahm è pronto a difendere il titolo allo US Open. Lo spagnolo, attuale numero 2 del ranking mondiale, va al Country Club di Brookline, nel Massachusetts, per tenersi ciò che è riuscito a conquistare per la prima volta nel 2021, chiudendo la questione che non era del se, ma del quando. Nessuno potrà andare a prendere la leadership mondiale di Scottie Scheffler, tutti potranno tentare di spodestare Rahm dal numero 2: questa è la curiosa statistica del torneo, che testimonia quanto l'americano abbia fatto la parte del leone in questa prima parte del 2022. Niente Tiger Woods: per lui necessità di conservarsi per l'evento tra gli eventi, il 150° Open Championship nella leggenda di St. Andrews. Due gli italiani al via: Francesco Molinari sotto la categoria vincitori Major negli ultimi 5 anni e Guido Migliozzi come top ten nel 2021 ...

