golf | Schwartzel vince nell' esordio della Superlega - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

GolfeTurismo : Superlega, è Schwartzel il primo vincitore - #GareGolf #InPrimoPiano - Andrea Ronchi - - luca_mngr : #GOLFTV @AleBellicini beh oggi qualità colpi di Rory al pari di quelli del vincitore Charl SCHWARTZEL sul LIV golf… - Luxgraph : Superlega araba, Schwartzel vince la prima edizione: il montepremi è da record - LucioPerotta : La SuperLega saudita del golf #LIVGolf debutta tra le polemiche e lo shitstorm social ('è sportwashing per i diritt… -

CharlIl sudafricano Charlha vinto il primo torneo della Superlega araba, la LIVTour. Il vincitore Masters 2011 sul percorso del CenturionClub ha piegato la concorrenza dopo aver preso il largo nel corso ...In Inghilterra, anche dopo il secondo round dell'Invitational London, primo torneo della Superlega araba, è sempre Charlil leader. Al CenturionClub (par 70) di Londra, il sudafricano con un totale di 131 (65 66, - 9) guida il leaderboard con tre colpi di vantaggio sul connazionale Hennie Du Plessis, ...Il sudafricano, vincitore del Masters nel 2011, ha conquistato a Londra il torneo inaugurale del LIV Golf Tour incassando quasi 5 milioni di dollari di prima moneta, record per un premio di un singolo ...A Londra si è tenuto e concluso, su tre giri, il primo torneo della Superlega araba LIV Golf, non valido per il ranking mondiale. Ha vinto il sudafricano Charl Schwartzel con lo score di -7: tripletta ...