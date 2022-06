Gli exit poll: vola il centrodestra. Al primo turno Bucci (Genova), Biondi (L'Aquila) e Lagalla (Palermo) (Di lunedì 13 giugno 2022) Alle ore 23 del 12 giugno chiudono le urne dell'election day. Quorum irraggiungibile per i cinque referendum sulla giustizia mentre per i primi exit poll Opinio Rai sulle amministrative nelle principali città al voto il centrodestra con Marco Bucci è vicino alla vittoria al primo turno a Genova e Palermo con Roberto Lagalla, a un passo a L'Aquila con il candidato Pierluigi Biondi. Sorpresa Damiano Tommasi a Verona: l'ex centrocampista della Roma (sostenuto da Pd, M5S e Azione) è in vantaggio al 37-41%: il sindaco uscente di FdI, Federico Sboarina, è al 27-31%, A Genova il sindaco uscente, il civico Marco Bucci candidato del centrodestra ma sostenuto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Alle ore 23 del 12 giugno chiudono le urne dell'election day. Quorum irraggiungibile per i cinque referendum sulla giustizia mentre per i primiOpinio Rai sulle amministrative nelle principali città al voto ilcon Marcoè vicino alla vittoria alcon Roberto, a un passo a L'con il candidato Pierluigi. Sorpresa Damiano Tommasi a Verona: l'ex centrocampista della Roma (sostenuto da Pd, M5S e Azione) è in vantaggio al 37-41%: il sindaco uscente di FdI, Federico Sboarina, è al 27-31%, Ail sindaco uscente, il civico Marcocandidato delma sostenuto ...

Pubblicità

borghi_claudio : Gli exit poll non si commentano MAI, anche quando sembrano ottimi come stasera. - you_trend : ??? Risultati contrastanti secondo gli Exit Poll per i sindaci e le coalizioni uscenti: Bucci (Genova, CDX) 51-55% ??… - repubblica : Elezioni in Francia, gli exit poll: Mélenchon leggermente avanti, per Macron strada in salita - frihedo : Cosa hanno fatto i candidati a sindaco di Palermo all'uscita degli exit poll? Commentato i risultati? Ringraziato g… - SouzaEluam : RT @repubblica: Elezioni a Palermo, gli exit poll Rai: Lagalla vince al primo turno [di Claudio Reale] -