Giustizia, il flop dei referendum: affluenza al 20,7%. Amministrative: oggi Porto San Giorgio conoscerà il sindaco, a Frontino eletto Spagna (Di lunedì 13 giugno 2022) ANCONA - Il risultato era quasi scontato. E le urne non hanno smentito le previsioni. I cinque quesiti referendari sulla Giustizia - presentati dalla Lega e dai Radicali, e appoggiati da Italia viva - ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 13 giugno 2022) ANCONA - Il risultato era quasi scontato. E le urne non hanno smentito le previsioni. I cinque quesiti referendari sulla- presentati dalla Lega e dai Radicali, e appati da Italia viva - ...

