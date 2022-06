Giro di Svizzera 2022: Andreas Leknessund si impone in solitaria. Alberto Bettiol secondo, tanta Italia nella top-10 (Di lunedì 13 giugno 2022) Colpaccio norvegese nella seconda tappa del Giro di Svizzera 2022: Andreas Leknessund è riuscito ad imporsi in solitaria, dopo una fuga da lontano. In classifica generale resta leader il vincitore di ieri, il britannico Stephen Williams (Bahrain – Victorious). Dieci uomini hanno preso il comando delle operazioni nella prima fase di gara: Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Andreas Leknessund (DSM), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Leonardo Basso (Astana-Qazaqstan), Joel Suter (UAE Team Emirates), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Simon Vitzthum (Swiss Cycling) e Claudio Imhof (Swiss Cycling). Giro d’Italia under 23 ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Colpaccio norvegeseseconda tappa deldiè riuscito ad imporsi in, dopo una fuga da lontano. In classifica generale resta leader il vincitore di ieri, il britannico Stephen Williams (Bahrain – Victorious). Dieci uomini hanno preso il comando delle operazioniprima fase di gara: Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ),(DSM), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Leonardo Basso (Astana-Qazaqstan), Joel Suter (UAE Team Emirates), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Simon Vitzthum (Swiss Cycling) e Claudio Imhof (Swiss Cycling).d’under 23 ...

