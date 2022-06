Giro di Slovenia 2022, Pogacar: “Gara significativa: quarta tappa transiterà da casa mia” (Di lunedì 13 giugno 2022) Tadej Pogacar ha parlato in vista del Giro di Slovenia 2022, in programma dal 15 al 19 giugno. L’appuntamento servirà al campione di casa per preparare al meglio il prossimo Tour de France. Questo il suo commento: “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho appeso il numero di Gara sulla schiena, quindi è normale che abbia molta voglia di tornare a respirare l’aria delle corse. Ci siamo allenati in altura a Livigno, l’atmosfera tra di noi all’interno della squadra è stata fantastica ed ho avvertito buone sensazioni, anche se non è mai facile sapere come queste indicazioni possano essere trasferite in Gara. Questa edizione della corsa sarà particolarmente significativa per me: la quarta tappa ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Tadejha parlato in vista deldi, in programma dal 15 al 19 giugno. L’appuntamento servirà al campione diper preparare al meglio il prossimo Tour de France. Questo il suo commento: “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho appeso il numero disulla schiena, quindi è normale che abbia molta voglia di tornare a respirare l’aria delle corse. Ci siamo allenati in altura a Livigno, l’atmosfera tra di noi all’interno della squadra è stata fantastica ed ho avvertito buone sensazioni, anche se non è mai facile sapere come queste indicazioni possano essere trasferite in. Questa edizione della corsa sarà particolarmenteper me: la...

